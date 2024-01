Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda lunedì 15 gennaio su Canale 5, Betul scopre che Lutfiye sospetta che Fekeli non sia morto per l'infarto. Abdulkadir e Hakan pianificano un nuovo modo per danneggiare l'azienda e Hakan approfitta dell'assenza di Zuleyha per consultare un fascicolo, insospettendo Sabiha. Nella puntata in onda domenica 14 gennaio, invece, Zuleyha si trova in difficoltà perché due donne l'hanno ricattata. Vogliono essere pagate per il loro silenzio, in caso contrario racconteranno a tutta la città che Demir prima di sposarsi con Filiz, aveva avuto una relazione con Hulya, la sorella del suo socio Hakan. Dopo aver appreso da Betul che Ercan ha rubato un'ingente somma di denaro all'azienda, Zuleyha licenzia il suo dipendente, il quale cerca inutilmente di farle capire che è stato raggirato da Betul. Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE