Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda sabato 13 gennaio su Canale 5, l a convivenza della famiglia Fekeli a villa Yaman alimenta i pettegolezzi su una possibile relazione tra Fikret e Zuleyha vista anche la perdurante assenza di Demir. Luftiye per far tacere le voci vorrebbe andare via dalla villa ma Zuleyha sola e depressa le chiede e ottiene che resti.

Hakan sulla tomba di Fekeli si dichiara colpevole della sua morte. Betul viene invitata da Fikret a vigilare sul comportamento di Hakan nei confronti di Zuleyha.

Betul e Fikret vivono una notte d'amore e lei pensa già al matrimonio con Fikret ma viene gelata dal suo atteggiamento distaccato. Si discute sull'arrivo alla villa di una certa Ayten che ha chiesto di Demir senza dare spiegazioni.

Sermin vuole vendicarsi di Saniye rea di averla volontariamente investita con la sua auto e concorda con Fusun la vendetta tentando di truffarla. Saniye non ci casca. Nella puntata in onda venerdì 12 gennaio, invece, Fikret è sempre più sospettoso nei confronti di Hakan e non riesce ad accettare il fatto che lui stia passando tanto tempo con Zuleyha. Lutfiye gli intima di non immischiarsi negli affari di Zuleyha, ma il nipote non le dà ascolto. Mentre Hakan e Zuleyha visitano l'aranceto dell'azienda, Fikret li raggiunge e mette alle strette Hakan. Terra amara va in onda dal lunedì al sabato alle 14.10 e la domenica in prima serata su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE