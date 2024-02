Nel prossimo episodio di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova), in onda venerdì 1 marzo in prima serata su Canale 5, Fikret e Cetin costringono Vahap a rivelare il resto di ciò che sa e a fornire un nome e indirizzo di un certo Kathali, che a Beirut gli consegnerà la prova che Hakan Gumusoglu è Mehmet Kara. Spinta da Fusun, Sermin fraintende le intenzioni di Colak, che in realtà non mira a lei ma a sposare sua figlia Betul. Nella puntata in onda nel pomeriggio di venerdì 1 marzo su Canale 5, Cevriye esaspera Fadik con continue insubordinazioni e in più rivendica il prestito fatto a Rasit, già abbastanza tormentato da Gaffur. Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE