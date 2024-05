Hilal Altınbilek (Züleyha) in Terra amara

Venerdì 31 maggio su Canale 5 andrà in onda l'ultima puntata di Terra amara. La soap opera turca campione d'ascolti e che vede Zuleyha come protagonista, saluterà i milioni di fan dopo due anni di intrighi amorosi, conflitti e colpi di scena.

Dopo aver debuttato nel pomeriggio di Canale 5 il 4 luglio 2022, Terra amara ha da subito convinto i telespettatori e il successo crescente ha portato l'amatissima serie in prima serata.

Scopriamo che fine faranno i personaggi di Cukurova e come si concluderanno le vicende di Zuleyha in villa Yaman.

Terra amara, le anticipazioni dell'ultima puntata

Come finisce la storia di Terra amara? Nell'episodio finale di Terra amara, mentre Abdülkadir e Betül riescono a oltrepassare il confine, Vahap, bloccato dai controlli, è costretto alla fuga.

Züleyha, con l'aiuto di Fikret, riesce però a catturare Abdülkadir e Betül e a consegnarli alla giustizia. Betül viene condannata a ventiquattro anni e Abdülkadir all'ergastolo. Anche Haşmet viene arrestato per l'uccisione di Saniye e Gülten e anche lui viene condannato all'ergastolo.

Züleyha è soddisfatta per aver portato giustizia a Çukurova e aiuta Fikret e Zeynep nella preparazione del loro matrimonio. Ma i colpi di scena non finiscono qui: Vahap, deciso a vendicarsi del fratello Abdülkadir, assalta la villa con alcune bombe legate addosso.

Vahap però viene fermato ed arrestato. Per Züleyha arriva finalmente la serenità: può iniziare a vivere felice con i suoi figli e dedicare solo a loro tutto il suo amore.

Terra amara, come vedere l'ultima puntata?

Quando finisce Terra amara? L'ultimo episodio di Terra amara verrà trasmesso in prima serata su Canale 5 venerdì 31 maggio e su Mediaset Infinity.

Per chi già sente la mancanza delle avventure di Cucukurova, è possibile rivedere tutte le puntate di Terra amara on demand gratis su Mediaset Infinity. Inoltre, tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4, vanno in onda gli episodi della prima stagione, che vedono come protagonisti Zuleyha, Yilmaz e Demir.

Terra amara, ci sarà una quinta stagione?

Le storie di Terra Amara terminano con la quarta stagione e, al momento, non sarebbe in programma la realizzazione di una quinta stagione.

Terra amara va in onda su Canale 5 ed è disponibile in streaming, insieme ad altri contenuti esclusivi, su Mediaset Infinity.

