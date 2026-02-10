Nel corso della prima puntata di Taratata, Elisa rende omaggio a Caterina Caselli dedicandole Insieme a te non ci sto più, uno dei brani simbolo della carriera del "Casco d'oro" d'Italia.
Dopo l'esibizione, Paolo Bonolis intervista Caterina Caselli che racconta la scoperta del talento di Elisa: "Lei cantò due canzoni sue e poi una cover di Yesterday. Ho voluto vedere come se la sarebbe cavata, ci sono tantissimi interpreti in tutto il mondo di questa canzone. Lei ha fatto la sua cover di Yesterday, era la cover di Elisa. Mi ha convinto, eravamo tutti affascinati".
Quello tra le due artiste è un rapporto speciale che, come sottolinea Paolo Bonolis, richiama per certi versi un legame madre-figlia.
"Elisa mi ha dato tante soddisfazioni, sono andata a sentirla a San Siro ed è stata meravigliosa. Ho visto un'Elisa che nel tempo ha lavorato tanto", conclude Caterina Caselli abbracciata alla cantante di Monfalcone.
Un brano dal forte valore simbolico quello interpretato da Elisa in omaggio a Caterina Caselli. Come spiega Paolo Bonolis, Insieme a te non ci sto più segna un passaggio importante della rappresentazione femminile nella musica italiana: "Questa canzone ha cambiato completamente la percezione della donna che si aveva all'epoca. Era un'operazione cominciata nel 1963, quando Lesley Gore cantava You don't own me e tu hai fatto Nessuno mi può giudicare. Insieme a te non ci sto più è una conseguenza logica".
Alle parole del conduttore fa eco la stessa Caterina Caselli, che sottolinea il legame personale con il brano: "È una grande canzone, ne sono ancora invaghita. È una sintesi della vita. Ci sono momenti in cui bisogna avere il coraggio di interrompere qualcosa che non funziona più".
All’epoca dell’uscita, tuttavia, il brano suscitò reazioni contrastanti: "La mia casa discografica diceva che era un pezzo troppo difficile, che non avrei dovuto fare questa canzone. Per sei giorni non ho fatto altro che ascoltarla e, alla fine, l'ho dovuta fare", racconta la cantante.
