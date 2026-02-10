Nel corso della prima puntata di Taratata, Elisa rende omaggio a Caterina Caselli dedicandole Insieme a te non ci sto più, uno dei brani simbolo della carriera del "Casco d'oro" d'Italia.

Dopo l'esibizione, Paolo Bonolis intervista Caterina Caselli che racconta la scoperta del talento di Elisa: "Lei cantò due canzoni sue e poi una cover di Yesterday. Ho voluto vedere come se la sarebbe cavata, ci sono tantissimi interpreti in tutto il mondo di questa canzone. Lei ha fatto la sua cover di Yesterday, era la cover di Elisa. Mi ha convinto, eravamo tutti affascinati".

Quello tra le due artiste è un rapporto speciale che, come sottolinea Paolo Bonolis, richiama per certi versi un legame madre-figlia.

"Elisa mi ha dato tante soddisfazioni, sono andata a sentirla a San Siro ed è stata meravigliosa. Ho visto un'Elisa che nel tempo ha lavorato tanto", conclude Caterina Caselli abbracciata alla cantante di Monfalcone.