Martedì 8 settembre, in prime time, torna su Canale 5 Super Karaoke, la kermesse musicale condotta da Michelle Hunziker che, per tre serate porta in Liguria, al Belvedere del Resentello di Ventimiglia, l’energia e il divertimento del karaoke.
In ciascun appuntamento, fino a 24 concorrenti si mettono alla prova tra performance individuali e duetti con grandi artisti della musica italiana, fino alla proclamazione del vincitore. Ospiti della prima puntata sono Alex Britti, Ricchi e Poveri, Baby K e Giusy Ferreri.
Protagonista dello show è anche il pubblico di Ventimiglia, chiamato a esprimere in tempo reale il proprio gradimento attraverso lo smartphone, accedendo tramite QR Code alla web app dedicata.
Nelle successive puntate, Super Karaoke ospita Irene Grandi, Benji e Fede, Marco Masini, Ermal Meta, Rovazzi e Anna Tatangelo.
La regia è affidata a Roberto Cenci.
Le puntate sono visibili in streaming su Mediaset Infinity.
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