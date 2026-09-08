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PROGRAMMI08 settembre 2026

Super Karaoke torna su Canale 5 dall'8 settembre: gli ospiti della prima puntata

Alex Britti, Ricchi e Poveri, Baby K e Giusy Ferreri sono gli ospiti della puntata di Super Karaoke in onda martedì 8 settembre su Canale 5
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Martedì 8 settembre, in prime time, torna su Canale 5 Super Karaoke, la kermesse musicale condotta da Michelle Hunziker che, per tre serate porta in Liguria, al Belvedere del Resentello di Ventimiglia, l’energia e il divertimento del karaoke.

In ciascun appuntamento, fino a 24 concorrenti si mettono alla prova tra performance individuali e duetti con grandi artisti della musica italiana, fino alla proclamazione del vincitore. Ospiti della prima puntata sono Alex Britti, Ricchi e Poveri, Baby K e Giusy Ferreri.

Michelle Hunziker
Michelle Hunziker


Protagonista dello show è anche il pubblico di Ventimiglia, chiamato a esprimere in tempo reale il proprio gradimento attraverso lo smartphone, accedendo tramite QR Code alla web app dedicata.

Nelle successive puntate, Super Karaoke ospita Irene Grandi, Benji e Fede, Marco Masini, Ermal Meta, Rovazzi e Anna Tatangelo.

La regia è affidata a Roberto Cenci.

Le puntate sono visibili in streaming su Mediaset Infinity.

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