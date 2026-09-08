Martedì 8 settembre, in prime time, torna su Canale 5 Super Karaoke, la kermesse musicale condotta da Michelle Hunziker che, per tre serate porta in Liguria, al Belvedere del Resentello di Ventimiglia, l’energia e il divertimento del karaoke.



In ciascun appuntamento, fino a 24 concorrenti si mettono alla prova tra performance individuali e duetti con grandi artisti della musica italiana, fino alla proclamazione del vincitore. Ospiti della prima puntata sono Alex Britti, Ricchi e Poveri, Baby K e Giusy Ferreri.