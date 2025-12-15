Il centrocampista del Milan Luka Modric

La magia del grande calcio torna sulle reti Mediaset, dove è possibile seguire in esclusiva i match della Supercoppa Italiana per scoprire chi si aggiudicherà il primo trofeo della stagione.



La prima semifinale, in programma giovedì 18 dicembre alle 20, vedrà di fronte Napoli e Milan, pronte a tutto per aggiudicarsi il passaggio alla finalissima. Qui troveranno la vincente tra Bologna e Inter, in campo venerdì 19 dicembre alle 20.

Le due sfide saranno trasmesse in diretta, in esclusiva, in chiaro su Italia 1 e in streaming su sportmediaset.it e Mediaset Infinity, così come la finalissima fissata per lunedì 22 dicembre.



La squadra guidata da Antonio Conte proverà a voltare pagina dopo la doppia sconfitta subita in pochi giorni in Champions League e in campionato. Gli stop contro Benfica e Udinese potrebbero infatti essere cancellati dal viaggio a Riad, dove è in palio il primo trofeo stagionale.

Qui potrebbe arrivare un segnale che fa ben sperare i tifosi napoletani, ovvero il ritorno di Romelu Lukaku dopo l'infortunio rimediato a inizio stagione.



Di fronte ci sarà il Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri sono chiamati ad archiviare il pareggio casalingo contro il Sassuolo e sperano di ritrovare Rafael Leao. Il portoghese l'anno scorso fu tra i principali protagonisti della rimonta in finale di Supercoppa ai danni dell'Inter. Non resta dunque che seguire i match in programma per scoprire chi avrà la meglio in questa edizione.





