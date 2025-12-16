Il giocatore del Bologna Riccardo Orsolini

Venerdì 19 dicembre appuntamento con la seconda semifinale della Supercoppa Italiana, competizione offerta in esclusiva sulle reti Mediaset in chiaro e in streaming. Dopo il primo big match tra Napoli e Milan, alla Kingdom Arena di Riad si affrontano Bologna e Inter per scoprire chi accederà alla finalissima.



Dopo aver conquistato la Coppa Italia ai danni del Milan, il Bologna proverà a mettere in bacheca il secondo trofeo del 2025 e ad accantonare la sconfitta subita nell'ultima giornata di campionato contro la Juventus.

Tra i convocati di Vincenzo Italiano si rivedono Lukasz Skorupski e Martin Vitik, entrambi ai box per infortunio, anche se restano molto basse le probabilità di vederli titolari.



Di fronte ci sarà l'Inter guidata da Cristian Chivu. Spinta dall'entusiasmo per il primo posto in classifica ottenuto nell'ultima giornata di campionato, i nerazzurri volano a Riad per centrare la quinta finale consecutiva. Ancora ai box Dumfries, Acerbi e Calhanoglu, con quest'ultimo che sarà con la squadra ma difficilmente verrà utilizzato. Al suo posto dovrebbe trovare ancora spazio Piotr Zielinski, mentre in attacco ancora spazio alla ThuLa.

