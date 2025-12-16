Mercoledì 17 dicembre , in prima serata su Canale 5 , andrà in onda Sal Da Vinci – Stasera…che sera! , il grande concerto evento con Sal Da Vinci. Una festa per i suoi oltre quarant’anni di carriera - tra teatro, concerti e tv - e un grande omaggio alla città di Napoli. Una serata speciale per celebrare l’artista partenopeo che, per l’occasione, sale per la prima volta sul palco di un luogo simbolo del capoluogo campano: Piazza del Plebiscito.

Sal Da Vinci

Sal Da Vinci – Stasera…che sera!: tutti gli ospiti

Insieme a Sal Da Vinci, tra nuove hit e classici della canzone italiana e napoletana, si esibiscono ospiti eccezionali: tra questi Renato Zero, Gigi D’Alessio, Paolo Bonolis Serena Brancale, Raf, Fausto Leali, Clementino, Martina Stella e Fabio Esposito, Federica Abbate, Francesco Da Vinci e tante altre sorprese.

Ad arricchire lo show, un’orchestra di 45 elementi diretta dal Maestro Adriano Pennino e un corpo di ballo con coreografie firmate da Ilir Shaqiri.



La regia di Sal Da Vinci – Stasera che sera! è affidata a Luigi Antonini, lo show è scritto da Sal Da Vinci, Sergio Rubino e Ciro Villano e prodotto da Vivo Concerti.

