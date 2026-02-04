Le due squadre arrivano all'appuntamento del Levi's Stadium di Santa Clara, in California, al termine di un lungo percorso che le ha viste trionfare nelle rispettive Conference . La prima a staccare il pass per l'atto conclusivo della stagione di football americano è stata New England , protagonista di una partita molto combattuta con i Denver Broncos , vinta 10-7. I Seattle Seahawks , invece, si sono imposti sui Los Angeles Rams sfruttando l'importante contributo del quarterback Sam Darnold . Le due squadre si ritrovano di fronte al Super Bowl a undici anni di distanza dalla finale del 2015, quando Tom Brady guidò i Patriots a una gloriosa rimonta.

La sessantesima edizione del Super Bowl arriva in diretta su Mediaset, nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio. L'evento sportivo più atteso dell'anno vedrà di fronte Seattle Seahawks e New England Patriots , in una sfida che si preannuncia particolarmente spettacolare per l'assegnazione del titolo della NFL .

Super Bowl 2026, l'Halftime Show

Con il tempo, il Super Bowl è diventato un vero e proprio fenomeno di cultura mondiale, che riguarda molto da vicino anche il mondo della musica. Quest'anno ad aprire lo show ci saranno i Green Day, con un medley dei loro brani più famosi. L'Halftime Show 2026 sarà invece affidato al cantante portoricano Bad Bunny, che di recente è entrato nella storia dei Grammy Awards aggiudicandosi il premio per il miglior album con un disco interamente in spagnolo.

Super Bowl 2026, dove vederlo in chiaro in tv

L'appuntamento con lo spettacolo del Super Bowl, per scoprire chi trionferà tra Seattle Seahawks e New England Patriots, è fissato nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio, a partire dalle ore 00.15, su Italia 1.

