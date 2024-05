Sissi, la terza stagione in prima serata su Canale 5

Da martedì 11 giugno, in prima visione esclusiva e assoluta, arriva su Canale 5 la terza stagione di Sissi, la storia più realistica dell'iconica Imperatrice. Dal primo film muto del 1920, alla terza stagione della serie in onda in prima serata da martedì 11 giugno - in prima visione esclusiva e assoluta - su Canale 5, la vita di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach presso la corte di Vienna continua a essere una grande fonte di ispirazione. I protagonisti, Dominique Devenport e Jannik Schümann, sono ormai sempre più a loro agio, nell'interpretare l'incendiaria coppia reale asburgica. Il serial che ne racconta la storia - in chiave moderna, con grande budget, girata on field tra Baviera e Baltico - narra le vicende di due giovani amanti, combattuti tra desideri personali e lotte di potere. Una rilettura pensata per una nuova generazione di spettatori, molto più vicina alla reale figura storica di Sissi, con scene ricche di passione e azione, tra location imponenti, costumi e acconciature sontuosi e, al centro, l'amore matto e disperatissimo tra Sissi e Franz. La donna più bella d'Europa - cupa e irrequieta, vittima di nevrosi, ossessioni e pensieri depressivi, che sfiorò l'anoressia senza mai riuscire ad accettarsi fino in fondo - combatte i crudeli dettami di corte e per i propri ideali. L'Imperatrice Elisabetta sceglie l'amore e coltiva con energia le proprie passioni e inclinazioni, e vive con dolore le perfidie della corte di Vienna. E Franz, a sua volta, dietro la facciata di rigoroso sovrano dell'Impero Austro-Ungarico cela un turbinio di emozioni e sentimenti. Nata duchessa, in Baviera, Elisabetta viene uccisa a Ginevra, il 10 settembre 1898, a 60 anni, dall'anarchico Luigi Lucheni. L'uomo dichiarò di aver compiuto il gesto «perché sono anarchico. Perché sono povero. Perché amo gli operai e voglio la morte dei ricchi». Nel gennaio 2024 è stata annunciata la realizzazione della quarta stagione di Sissi, le cui riprese sono previste a partire da questa primavera.

Sissi, le anticipazioni della terza stagione

In Francia viene proclamata la Repubblica e Napoleone III è in fuga. Franz teme che le rivolte possano diffondersi anche a Vienna e quindi, contro la volontà di Sissi, decide che il principe ereditario Rodolfo d'Austria-Ungheria, nove anni, inizi l'addestramento militare. Durante i lavori di realizzazione dell'Esposizione Mondiale, del 1873, scoppiano disordini tra gli operai del Prater: chiedono un aumento del salario e un pasto caldo, ma il responsabile del cantiere lamenta il raddoppio dei costi dei materiali edili. Franz promette la presenza di soldati all'imprenditore e chiede a Grünne di infiltrarsi tra gli operai, per saperne di più dei loro piani. Sissi, intanto, decide di fuggire, portando con sé Rodolfo. Lasciata una lettera a Franz, promette il ritorno se lui le permetterà di gestire l'educazione del figlio. Lasciata la piccola Gisela alla contessa Esterházy, Sissi incontra una fotografa francese, Alma, che le offre il suo sostegno e li fa viaggiare con sé. Dopo un grave incidente nel cantiere dell'Esposizione Universale, ma costretti a lavorare dall'esercito, gli operai si ribellano. Per individuare il capo degli insorti, Franz decide di infiltrare un centinaio di soldati in abiti civili tra i rivoltosi. Intanto, il leader del movimento operaio, Albert, attacca i trasporti militari per impadronirsi delle armi. Una giovane e avvenente cameriera, Walli, e il figlio di un operaio, Gustav, invece, preparano un furto da mettere a segno durante un ballo di corte.