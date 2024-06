Ecco cosa succederà nel finale di Sissi - Atto Terzo, in onda giovedì 13 giugno su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Giovedì 13 giugno andrà in onda il finale di Sissi - Atto Terzo, la serie di Canale 5 con Dominique Devenport e Jannik Schumann.

Dopo la diretta televisiva, le ultime puntate di Sissi 3 saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Sissi 3: le anticipazioni delle ultime puntate

Franz piomba sull'isoletta francese in cui Sissi si nasconde e porta via Rudolf di nascosto; tornati a Vienna, lo rispedisce alla scuola militare. Poi fa impiccare tre agitatori, mettendosi in aperto contrasto con Grunne. Sissi torna a palazzo, e dopo aver letto le richieste dello zar per l'alleanza, suggerisce a Franz di proporre un trattato di pace tra Russia, Germania e Austria. Intanto, Albert cerca di istigare i lavoratori a ribellarsi contro l'imperatore per aver giustiziato tre agitatori, Grunne cerca di farlo ragionare, rivela di essere generale di cavalleria e dice di non essere più dalla parte del kaiser.

Le prime tre puntate di Sissi 3 sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

