La prima puntata di Sissi - Atto Terzo, con protagonisti Dominique Devenport e Jannik Schümann, è andata in onda martedì 11 giugno in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la prima puntata integrale della serie. Dopo la messa in onda televisiva, tutti gli episodi di Sissi - Atto Terzo saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Sissi 3: la trama della prima puntata

Dopo la sconfitta di Sedan, Napoleone III viene rovesciato e l'impero francese è finito per sempre. Franz è preoccupato, teme che qualcosa di simile possa accadere anche in Austria. A Vienna intanto fervono i lavori per l'Esposizione Universale che si terrà nel 1873. Quando nel cantiere scoppia una rivolta, i timori di Franz si fanno più acuti. Comunica a Sissi che il viaggio a Corfù, promesso al figlio per il suo nono compleanno, è cancellato: Rudolf entrerà subito all'Accademia Militare. Sissi decide di fuggire nel cuore della notte insieme al figlio, perché è contraria alla decisione di Franz di addestrare Rudolf per arruolarlo nell'esercito. Nel frattempo, Franz ordina a Grunne di dare una festa per il popolo, nel tentativo di controllare le rivolte, ignaro del fatto che lo stesso Grunne si è unito al gruppo degli agitatori.

Sissi 3: quando va in onda la prossima puntata

Sissi 3 torna su Canale 5 con nuovi episodi giovedì 13 giugno in prima serata su Canale 5 dalle 21.20 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE