È sempre Cartabianca, martedì 2 settembre via alla nuova stagione
Il programma Videonews di Bianca Berlinguer riparte dal dramma di Gaza e dalle difficoltà economiche che riguardano milioni di famiglie italiane
Martedì 2 settembre, in prima serata su Retequattro, al via la nuova stagione di È sempre Cartabianca, il programma Videonews di Bianca Berlinguer. Al centro della puntata il dramma di Gaza: mentre la città è accerchiata e numerose organizzazioni internazionali hanno sottolineato l’urgenza estrema di una risposta umanitaria, il Washington Post ha rivelato che l’amministrazione Trump e i partner internazionali immaginano di costruire un lussuoso resort turistico e un polo tecnologico sulla Striscia. In Italia, intanto, Governo e opposizioni discutono dei dati economici, delle difficoltà di milioni di famiglie e del bilancio della stagione estiva: secondo il Sindacato Italiano Balneari, a luglio, si è registrato un calo medio delle presenze e dei consumi del 15% rispetto allo stesso mese del 2024. Tra gli ospiti della prima puntata: Monsignor Vincenzo Paglia, Marisa Laurito, Mario Giordano, Andrea Scanzi e Luisella Costamagna.
Leggi anche
CRONACA
A Dentro la notizia, Valeria Bartolucci parla del caso che vede il marito Luis Dassilva indagato per l’omicidio della vicina
A Dentro la notizia, Valeria Bartolucci parla del caso che vede il marito Luis Dassilva indagato per l’omicidio della vicina
CRONACA
A Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi, la testimonianza dei genitori di Stefano Argentino
A Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi, la testimonianza dei genitori di Stefano Argentino
SERIE TV
Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna in onda martedì 2 settembre su Canale 5
Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna in onda martedì 2 settembre su Canale 5