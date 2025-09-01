Mediaset Infinity logo
01 settembre 2025

È sempre Cartabianca, martedì 2 settembre via alla nuova stagione

Il programma Videonews di Bianca Berlinguer riparte dal dramma di Gaza e dalle difficoltà economiche che riguardano milioni di famiglie italiane

Martedì 2 settembre, in prima serata su Retequattro, al via la nuova stagione di È sempre Cartabianca, il programma Videonews di Bianca Berlinguer. Al centro della puntata il dramma di Gaza: mentre la città è accerchiata e numerose organizzazioni internazionali hanno sottolineato l’urgenza estrema di una risposta umanitaria, il Washington Post ha rivelato che l’amministrazione Trump e i partner internazionali immaginano di costruire un lussuoso resort turistico e un polo tecnologico sulla Striscia. In Italia, intanto, Governo e opposizioni discutono dei dati economici, delle difficoltà di milioni di famiglie e del bilancio della stagione estiva: secondo il Sindacato Italiano Balneari, a luglio, si è registrato un calo medio delle presenze e dei consumi del 15% rispetto allo stesso mese del 2024. Tra gli ospiti della prima puntata: Monsignor Vincenzo Paglia, Marisa Laurito, Mario Giordano, Andrea Scanzi e Luisella Costamagna.

Bianca Berlinguer

