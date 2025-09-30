Mediaset Infinity logo
La forza di una donna
La forza di una donna
SERIE TV
30 settembre 2025

La forza di una donna 2, le anticipazioni dell'1 ottobre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda mercoledì 1 ottobre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Caner Cindoruk (Sarp) in una scena de La forza di una donna 2
Caner Cindoruk (Sarp) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di mercoledì 1 ottobre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Münir mette in guardia Sarp.

La forza di una donna 2: cosa succede il 1 ottobre

Münir mette al corrente Sarp che Nezir ha messo sotto sorveglianza l'edificio dove abita Bahar in attesa che Sarp vi si rechi per incontrare Bahar e i suoi figli, perciò lo mette in guardia dall'andare a far loro visita. La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.30 e il sabato alle 14.40. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

