Caner Cindoruk (Sarp) in una scena de La forza di una donna 2

Nella nuova puntata di mercoledì 1 ottobre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Münir mette in guardia Sarp.

La forza di una donna 2: cosa succede il 1 ottobre

Münir mette al corrente Sarp che Nezir ha messo sotto sorveglianza l'edificio dove abita Bahar in attesa che Sarp vi si rechi per incontrare Bahar e i suoi figli, perciò lo mette in guardia dall'andare a far loro visita. La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.30 e il sabato alle 14.40. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

