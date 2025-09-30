La forza di una donna 2, le anticipazioni dell'1 ottobre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie La forza di una donna 2, in onda mercoledì 1 ottobre su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity
Nella nuova puntata di mercoledì 1 ottobre della seconda stagione de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, Münir mette in guardia Sarp.
La forza di una donna 2: cosa succede il 1 ottobre
Münir mette al corrente Sarp che Nezir ha messo sotto sorveglianza l'edificio dove abita Bahar in attesa che Sarp vi si rechi per incontrare Bahar e i suoi figli, perciò lo mette in guardia dall'andare a far loro visita. La forza di una donna 2 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.30 e il sabato alle 14.40. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.
A Milano tre visioni complementari: femminilità sospesa, lusso cosmopolita e artigianato che diventa linguaggio contemporaneo
La nuova puntata della seconda stagione di Forbidden Fruit andrà in onda mercoledì 1 ottobre su Canale 5
La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 30 settembre su Canale 5, è su Mediaset Infinity
