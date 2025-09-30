Mediaset Infinity logo
Dentro la Notizia
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Dentro la Notizia
CRONACA
30 settembre 2025

Garlasco, parla l'ex carabiniere al centro dell'inchiesta su Venditti: "Mai avuto rapporti con la famiglia Sempio"

Silvio Sapone, ex carabiniere citato nell’inchiesta su Venditti e il caso Garlasco, chiarisce a Dentro la notizia i suoi limitati contatti con l’indagato e respinge le accuse di rapporti opachi con i Sempio

Condividi:

A Dentro la notizia parla Silvio Sapone, l’ex carabiniere coinvolto nell’inchiesta su Venditti e sui presunti rapporti con la famiglia Sempio. La Procura di Brescia indaga per corruzione in atti giudiziari: secondo l’accusa, l’ex procuratore avrebbe ricevuto tra i 20mila e i 30mila euro per archiviare le indagini a carico di Andrea Sempio nel 2017, legate al caso di Garlasco.

L’attenzione si concentrerebbe ora sulle intercettazioni non trascritte, considerate oggi centrali. L’ex carabiniere si difende: "Chi è che ha proceduto alla intercettazione? Se non viene trascritto come telefonata interessante o meno e vengono estrapolate, è chiaro che uno poi come fa a saperla".

Silvio Sapone
Silvio Sapone

Alla domanda sul perché quelle conversazioni non siano state messe a verbale, Sapone replica: "Io non ero quello addetto all’ascolto".

Le contestazioni, però, riguarderebbero proprio il mancato trasferimento delle telefonate oggi considerate decisive. Sapone ribadisce: "Di queste l’ho saputo adesso io, non all’epoca. Io non le ho sentite quelle telefonate. Io personalmente non ho ascoltato quelle telefonato. Il lavoro non è stato fatto da me e Spoto, è stato fatto dall’intera sezione che c’era all’epoca".

Sapone ricostruisce i suoi rapporti con l’indagato, dichiarando di averlo visto solo in due occasioni e di non aver mai avuto contatti diretti con lui o con la famiglia: "Io non ho avuto mai contatto ad eccezione di quella volta che l'ho visto in procura quando c'è stato l'interrogatorio e una volta dove lavorava, che lo stavano pedinando per capire dove lavorava".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Sgarbi, parla la madre di Evelina: "È solo preoccupata per suo padre"

CRONACA

Sgarbi, parla la madre di Evelina: "È solo preoccupata per suo padre"

Barbara Hary, a Dentro la notizia, racconta i timori della figlia di fronte al peggioramento della salute di Vittorio Sgarbi

Barbara Hary, a Dentro la notizia, racconta i timori della figlia di fronte al peggioramento della salute di Vittorio Sgarbi

Watch party, la nuova tendenza per vedere le sfilate (senza invito)

fashion

Watch party, la nuova tendenza per vedere le sfilate (senza invito)

Dalla Fashion Week ai punti di ritrovo. Il nuovo rito collettivo per i fashion lovers che democratizza la moda

Dalla Fashion Week ai punti di ritrovo. Il nuovo rito collettivo per i fashion lovers che democratizza la moda

La forza di una donna 2, le anticipazioni dell'1 ottobre

SERIE TV

La forza di una donna 2, le anticipazioni dell'1 ottobre

Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda mercoledì 1 ottobre su Canale 5

Ecco cosa succederà nell'episodio de La forza di una donna 2 in onda mercoledì 1 ottobre su Canale 5

La forza di una donna 2, la puntata del 30 settembre

SERIE TV

La forza di una donna 2, la puntata del 30 settembre

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity