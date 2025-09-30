Sgarbi, parla la madre di Evelina: "È solo preoccupata per suo padre"

A Dentro la notizia interviene Barbara Hary, madre di Evelina Sgarbi, dopo le polemiche familiari legate alla richiesta di un amministratore di sostegno per Vittorio Sgarbi.

La donna sottolinea che la preoccupazione della figlia per il padre non nasce ora: "Il primo sentimento è stata la preoccupazione, anche un po’ la pena di vederlo così sciupato e anche, direi, esibito in questo modo. Peraltro la cosa lo ha anche esposto a critiche, burle e tutto questo è estremamente molto triste".

Hary respinge l’idea che Evelina sia "manovrata": "Assolutamente non è manovrata. Il punto è che Evelina è preoccupata per suo padre, ma già da mesi in realtà, perché comunque la notizia dei ricoveri al Gemelli risale a questa primavera, ma di fatto lui sta male già da settembre, ottobre".

Barbara Hary, madre di Evelina Sgarbi

La madre ricorda un episodio precedente ai ricoveri: "Evelina già in ottobre e novembre l’ha visto in un’occasione in cui era stato male, aveva avuto una specie di collasso perché già allora non mangiava e non dormiva e aveva già dei segni evidenti della sua depressione".

Secondo Hary, la figlia ha avuto difficoltà perfino a contattare il padre: "Innanzitutto Evelina ha avuto delle grosse difficoltà a vedere suo padre nel periodo precedente il ricovero perché non riusciva più a contattarlo, lui non rispondeva più al telefono da dicembre. Sicuramente il suo telefono era gestito da altre persone, non è stata solo Evelina a non riuscire a mettersi in contatto con lui. Ho molti conoscenti, amici anche di Vittorio, che lamentavano la stessa situazione".

Hary ribadisce: "Era molto turbata, molto scioccata e mi ha detto: Mi chiedo come abbia potuto finire in questa situazione. Evelina è rimasta scioccata dopo avere visto suo padre in queste condizioni".

