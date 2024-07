Nella prossima puntata di domenica 4 agosto di Segreti di famiglia (Yargı), la nuova serie tv turca di Canale 5 con Kaan Urgancıoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz, Ceylin, Yilgaz ed Eren mettono insieme le prove per incastrare Engin. Su Mediaset Infinity, tutto quello che c'è da sapere su Segreti di famiglia mentre qui di seguito le anticipazioni del prossimo episodio della serie.

Cinar e Zafer in una scena di Segreti di Famiglia

Segreti di famiglia: cosa succede il 4 agosto

Ceylin, Yilgaz ed Eren mettono insieme le prove per incastrare Engin e assicurarlo, finalmente, alla giustizia. Ma Pars sospetta che i loro modi siano poco corretti e lo fa presente a Ilgaz. Eren comunica a Ceylin e suo marito che il sangue trovato nell'auto appartiene a Inci e decide di portare a Pars la multa che hanno trovato al suo studio. La famiglia Kaya si accorge che Cinar non è in camera sua. Preoccupato, Metin gli telefona ma il cellulare squilla dentro il cassonetto dove Zafer l'ha costretto a gettarlo. Mentre suo padre sta uscendo a cercarlo, arriva il ragazzo semi coperto di sangue. Segreti di famiglia va in onda tutte le domeniche su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

