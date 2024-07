Nella prossima puntata di domenica 21 luglio di Segreti di famiglia (Yargı), la nuova serie tv turca di Canale 5 con Kaan Urgancıoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz, Ceylin, Ilgaz ed Eren si preparano a mettere in atto il loro piano: tendere una trappola all'assassino di Inci. Su Mediaset Infinity, tutto quello che c'è da sapere su Segreti di famiglia mentre qui di seguito le anticipazioni del prossimo episodio della serie.

Segreti di famiglia: cosa succede il 21 luglio

Umut fa una telefonata anonima a Zafer, mentre è in compagnia di Engin. Zafer dovrà lasciare una busta con del denaro nel cassonetto in cui è stato ritrovato il corpo della figlia. In cambio riceverà un video in cui si rileva l'identità dell'assassino. Engin cade nella trappola come pure Zafer. Quest'ultima si reca da Yecta a chiedere urgentemente un prestito, mentre Engin va in banca e preleva i soldi dal conto dei genitori. Il padre Yecta ne viene a conoscenza e blocca il ragazzo mentre sta lasciando i soldi nel cassonetto e gli intima di riportarglieli. Ceylin e Ilgaz fanno comunque in tempo a vedere Engin e capiscono di avere di fronte l'assassino di Inci. Segreti di famiglia va in onda tutte le domeniche su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

