La seconda puntata di Doppio gioco andrà in onda martedì 3 giugno in prima serata su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni

Alessandra Mastronardi in una scena di Doppio gioco

La seconda puntata di Doppio gioco, la nuova serie tv con Alessandra Mastronardi e Max Tortora, andrà in onda martedì 3 giugno in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Di seguito, le anticipazioni della seconda puntata di Doppio gioco.

Doppio gioco, cosa succederà nella seconda puntata

Ancora sotto shock per quanto accaduto all'hotel The Rome, Daria cerca di incontrare di nuovo Gemini.

Riesce a prendere il suo posto in una partita contro Monti, suo socio in affari, scoprendo così informazioni fondamentali per le indagini.

Ettore non vuole che Daria rischi la vita un'altra volta e la tiene sotto stretto controllo.

Nel video qui sotto, scopriamo il cast e i personaggi di Doppio gioco.

