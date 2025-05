Segreti di famiglia, la puntata del 28 maggio in streaming

La puntata del 28 maggio di Segreti di famiglia, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

La puntata integrale del 28 maggio dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama del 28 maggio

Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia

Dopo la firma del divorzio, sia Ceylin che Ilgaz sono profondamente provati.

Nel frattempo, Yesim e' stata portata in centrale ma rifiuta di rispondere a qualunque domanda se prima non potrà parlare con Ceylin. Durante il colloquio la ragazza pretende che Ceylin provi la colpevolezza di Cagdas e le concede due giorni per farlo, altrimenti morirà qualcun altro. Sottolinea infatti di avere un complice all'esterno, che ovviamente è libero di agire.

I procuratori sono costretti a prendere sul serio la minaccia e vagliano i fascicoli relativi al caso per trovare i possibili obiettivi. Durante l'interrogatorio di fronte a Ilgaz e all'avvocato d'ufficio, la ragazza però si appella al diritto di rimanere in silenzio. Yesim viene quindi portata in cella.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE