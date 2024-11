Cosa accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5? Una breve anticipazione

Pınar Deniz (Ceylin Erguvan) in una scena di Segreti di famiglia

Ecco cosa accadrà dal 25 al 29 novembre nei nuovi episodi di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca di Canale 5 con Kaan Urgancıoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz.

Le nuove puntate di Segreti di famiglia vanno in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e in streaming su Mediaset Infinity. Ecco una breve anticipazione.

Segreti di famiglia: le anticipazioni dal 25 al 29 novembre

Seda viene fermata da Mert, che la minaccia duramente, ordinandole di dimenticare tutto ciò che sa su Cinar.

Con l'intento di ottenere risposte, Yekta si reca in ospedale accompagnato da Lacin e Seda, e irrompe nella stanza del medico in cerca di notizie sul figlio.

Ilgaz e Ceylin convincono Pars a collaborare, mostrandogli un foglietto trovato nelle tasche di Engin, con una lista di persone che il giovane stava ricattando.

Durante un primo appuntamento, Ceylin e Ilgaz discutono le possibili identità dell’avvelenatore, e la serata si prolunga fino a che Ilgaz, vedendola un po' brilla, la accompagna e rimane con lei tutta la notte.

In un incontro casuale in ospedale, Ceylin vede Engin mentre viene scortato dalle guardie. Quando lo osserva fischiettare, un ricordo affiora e realizza che Engin sta per tentare la fuga.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE