Segreti di famiglia, le trame della settimana dal 19 al 23 maggio

Ecco cosa accadrà dal 19 al 23 maggio nei nuovi episodi di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: le anticipazioni dal 19 al 23 maggio

Ilgaz scopre che Serdar ha creato un nuovo account e lo comunica a Pars ed Eren. I due vanno immediatamente a controllare e scoprono che Serdar se la sta spassando in un posto di lusso, ma nessuno ha sue notizie, neanche la sua famiglia. Yekta viene convocato da Pars per ricavare ulteriori informazioni su Serdar e scopre da lui che potrebbe essere sospettato dell'omicidio di Zafer. Ilgaz ha presentato istanza di divorzio, ma incontra Ceylin nel nuovo appartamento dove sarebbero dovuti andare a vivere insieme. Nel mentre, Aylin telefona a Ceylin e le dice che Parla è andata via da scuola dopo la prima ora. La ragazza, insieme a Tugce e Merve, è andata all'hotel di lusso dove alloggia Serdar. Pars ascolta la dichiarazione di Serdar in merito alla sua sparizione e agli eventi del giorno della morte di Zafer. Con la guida di Yekta, Serdar riesce a restare coerente e a non contraddirsi.

