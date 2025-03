Segreti di famiglia, le trame della settimana dal 10 al 14 marzo

Ecco cosa accadrà dal 3 al 7 marzo nei nuovi episodi di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca disponibile con un nuovo episodio ogni giorno in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: le anticipazioni dal 10 al 14 marzo

Ceylin, in carcere, cerca di distrarsi valutando i problemi delle sue compagne di detenzione, aiutandole con le conoscenze giuridiche. Ilgaz, intanto, nel luogo in cui è stato ucciso Engin, trova un'impronta che sembra combaciare con quella rinvenuta sulla giacca, così chiede a Eren di analizzare il terriccio. Ilgaz si reca dal giudice Neva per presentare la richiesta di sospensione della custodia cautelare di Ceylin, cercando di ottenere la sua scarcerazione in attesa di un giusto processo. Con lui c'è anche Pars, fermo nella sua volontà di opporsi alla liberazione. Entrambi presentano le loro motivazioni e alla fine il giudice Neva opta per la scarcerazione. Ceylin torna sulla scena del crimine insieme ad Ilgaz e comincia ad avere dei brevi ricordi. Conferma che era presente una terza persona, deducendo sia una donna sia dall'odore dello shampoo e sia per il ricordo dei capelli. Di conseguenza lei e Igaz decidono di rilasciare una nuova dichiarazione a Pars.

Ilgaz sta per ricevere l'abilitazione come avvocato e chiede a Ceylin di essere presente alla cerimonia. Nonostante sia contraria al fatto che Ilgaz abbia abbandonato la professione di Procuratore, la ragazza lo accontenta. Infine, Eren scopre un guanto nel luogo in cui Engin è stato assassinato, cosa che potrebbe supportare l'idea che non sia stata Ceylin a commettere il delitto, ma un'altra persona che ha agito senza lasciare tracce. Nella sua testimonianza a Pars, Ceylin dichiara con fermezza di aver notato una donna dai capelli lunghi mentre Engin si accasciava a terra privo di vita.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE