Segreti di famiglia, il riassunto della settimana dall'11 al 15 novembre

Durante le puntate dell'ultima settimana di Segreti di famiglia, in onda da lunedì 11 a venerdì 15 novembre su Canale 5, Cinar vuole fuggire all'estero e contatta Serdar per ottenere un passaporto falso. Ilgaz rivela a Ceylin che è stato Metin a mandare in carcere suo padre. Dopo questa amara scoperta, Ceylin vuole mandare Metin in prigione. Ceylin decide di non denunciare Metin, ma vuole divorziare da Ilgaz. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dall'11 al 15 novembre della serie che vede protagonisti Kaan Urgancıoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz. Segreti di famiglia è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e in streaming gratis su Mediaset Infinity.

