Segreti di famiglia è la serie turca dalle tinte crime che va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Una nuova puntata è andata in onda martedì 19 novembre, di cui nel video qui sopra sono disponibili i momenti salienti e le reazioni.

Segreti di famiglia, cosa succede il 19 novembre

Nell'episodio del 19 novembre, Ceylin e Ilgaz fanno irruzione in casa di Meltem per salvare Elif, proprio mentre la donna cerca di somministrare qualcosa di sospetto alla figlia. La ragazzina viene trasferita in ospedale e, una volta scoperto cosa le fosse stato iniettato, Ilgaz convalida l'arresto definitivo per la madre.

