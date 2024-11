Segreti di famiglia è la serie turca dalle tinte crime che va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Una nuova puntata è andata in onda venerdì 15 novembre, di cui nel video qui sopra sono disponibili i momenti salienti e le reazioni.

Segreti di famiglia, cosa succede il 15 novembre

Nell'episodio del 15 novembre, Mert scopre che Cinar ha intenzione di scappare all'estero e sta cercando di ottenere un passaporto in modo non ortodosso. Per il bene di Defne, Ceylin prende la decisione di non sporgere denuncia e la comunica a Mert e Ilgaz.

