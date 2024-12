I momenti più importanti dell'episodio della nuova serie turca Segreti di famiglia andato in onda giovedì 12 dicembre in seconda serata su Canale 5

Segreti di famiglia è la serie turca dalle tinte crime che va in onda il giovedì in seconda serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra potete vedere il riassunto della puntata di giovedì 12 dicembre di Segreti di famiglia e le reazioni social degli utenti su X.

Segreti di famiglia, cosa succede il 12 dicembre

Ilgaz trova Ceylin sotto shock e impaurita in un bosco. Poco distante da lei, viene ritrovato il corpo di Engin. Ricoverata in ospedale, Ceylin non ricorda nulla di quello che è successo prima della morte di Engin. Pars ordina il suo arresto, perché ci sono le sue impronte sull'arma del delitto.

