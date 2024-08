Segreti di famiglia è la nuova serie turca dalle tinte crime che impreziosisce il palinsesto estivo di Canale 5. Tre nuove puntate sono andate in onda domenica 4 agosto.

Nel video qui sopra, il riassunto dall'episodio 22 all'episodio 24 di Segreti di famiglia.

Su Mediaset Infinity, trovate tutto quello che c'è da sapere sulla serie Segreti di famiglia, dalla trama al cast fino alle anticipazioni.

Segreti di famiglia, cosa succede il 4 agosto

Durante un'ispezione, Pars trova un orecchino di Inci a casa di Osman. Ceylin consegna al procuratore Pars la multa di Engin per guidare l'uomo verso il vero colpevole dell'omicidio.

Metin incontra Cinar ricoperta di sangue. Il ragazzo confessa di aver ucciso Zafer, il padre di Ceylin, e chiede a suo padre di proteggerlo.

Ceylin affronta Engin faccia a faccia. Il ragazzo confessa di aver ucciso Inci, ma non manifesta nessun tipo di pentimento, arrivando persino a dare alla ragazza la colpa della sua stessa morte. Ceylin è tentata di vendicarsi uccidendolo ma non riesce a fargli del male.

Engin fugge, ma viene inseguito e bloccato da Ilgaz. Arriva anche Eren che arresta l'assassino e lo porta alla centrale.

Metin si sbarazza di tutto ciò che posso collegare Cinar alla morte di Zafer, ma non si accorge che Defne ha sottratto un calzino dai vestiti da distruggere.

In centrale, Pars prova a interrogare Engin, ma il ragazzo non intende parlare se non in presenza di suo padre Yekta.

