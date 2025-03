Segreti di famiglia, la puntata del 4 marzo in streaming

Torna in esclusiva su Mediaset Infinity l'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) con nuovi episodi.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, è disponibile dal 3 marzo con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 4 marzo di Segreti di famiglia.

Segreti di famiglia: la trama del 4 marzo

Ceylin viene portata in carcere, dove per ora condivide la cella con molte altre detenute. Ilgaz, all'esterno, è disposto a tutto per tirarla fuori dal carcere, ma deve fare molta attenzione: il procuratore capo è furioso con lui e non tollererà nessuna sua ingerenza sulle indagini.

Pars suggerisce a Eren di evitare di aiutare Ilgaz a mettere le mani su verbali, rapporti o prove e riferirà lo stesso anche a Metin che, a differenza di Eren, sarà completamente d'accordo. Recatosi allo studio di Ceylin per prenderle dei vestiti, Ilgaz incontra le donne della sua famiglia e Gul cerca di affrontare il discorso matrimonio.

Ma non è il momento di discutere di queste cose, la priorità è scagionare Ceylin, anche perché, nel frattempo, Yekta sta costruendo un caso contro Ceylin, basato sul racconto di Lacin del giorno in cui Gul si è presentata in casa loro con un lenzuolo funebre.

Seda rifiuta di rappresentare legalmente i Tilmen.

