Segreti di famiglia, la puntata del 30 aprile in streaming

La puntata del 30 aprile di Segreti di famiglia, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

La puntata integrale del 30 aprile dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama del 30 aprile

Dopo il rilascio di Yavuz, i sospetti di Pars ed Eren su Metin si fanno sempre più forti.

In seguito alla visione dei filmati di videosorveglianza della scientifica, si rendono conto che Metin ha scambiato la pistola e ha deliberatamente cercato di incastrare Yavuz, ma non se ne spiegano il motivo.

Ceylin è in ospedale sedata in seguito alla crisi e al suo risveglio dovrà affrontare una visita psichiatrica. Intanto la ragazza, passata per caso dal reparto maternità, capisce che desidera un figlio ed una casa sua e ne parla con Ilgaz.

Ozlem ha portato via Tugce da casa di Eren con la forza: la ragazza si rivolge al padre chiedendo aiuto, ma Ozlem minaccia di denunciarlo.

Metin è in profonda crisi, medita il suicidio e cerca in tutti i modi di mettere in salvo Cinar chiedendo aiuto a Mert, il quale cercherà di aiutare Metin, costruendo a tavolino un finto colpevole.

