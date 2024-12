Segreti di famiglia, la puntata del 3 dicembre in streaming

Il nuovo episodio della serie turca con Kaan Urgancıoğlu, andato in onda il 3 dicembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata della serie turca Segreti di famiglia con Kaan Urgancıoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz, trasmessa martedì 3 dicembre su Canale 5, Seda accusa Engin - il quale si è risvegliato - di averla solo usata.

Parla è fuori pericolo e può tornare a casa con la sua famiglia. Metin ha uno scontro con Mert poiché non vuole che si avvicini troppo Cinar.

La polizia scopre che il libro del giudice Sahver ritrovato nella cella di Engin, appartiene a Seda e contiene tracce di arsenico. Pars decide di convocare Seda in procura.

Segreti di famiglia va in onda su Canale 5 il giovedì e il martedì in seconda serata e in streaming gratis su Mediaset Infinity.

