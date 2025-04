Segreti di famiglia, la puntata del 28 aprile in streaming

La puntata integrale del 28 aprile dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama del 28 aprile

Una scena di Segreti di famiglia

Dopo lo scontro con lo sconosciuto, Eren torna in ufficio, mentre Metin è stravolto dal dolore per la ferita al braccio, ma stringendo i denti si medica in silenzio.

Ceylin si sveglia, va al capezzale della madre e credendo sia morta va in preda al panico.

Più tardi, quando Yavuz sarà arrestato, ringrazierà Metin che oramai considera un secondo padre, ma l'equilibrio della ragazza è compromesso: è sempre più inquieta. Metin è preoccupato per l'evolversi della situazione ma soprattutto per i suoi figli, per Cinar se dovesse venir fuori la verità, ma anche per Ilgaz e Ceylin che diverrebbero inevitabilmente nemici.

Ma la situazione per ora volge a suo favore: Yavuz viene messo in custodia cautelare e tradotto in carcere. Eren intanto sta acquistando un abito nuovo per iscrivere sua figlia a scuola, la ragazza è stupita ed entusiasta del cambiamento.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE