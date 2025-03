Segreti di famiglia, la puntata del 27 marzo in streaming

La puntata integrale del 27 marzo dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama del 27 marzo

Scoperto il tradimento di Niyazi, Eren lo cerca disperatamente nel commissariato, ma l'uomo è a casa sua. Ilgaz intanto raggiunge Ceylin di fronte a casa di Niyazi e vedendolo uscire i due decidono di seguirlo. Niyazi cercherà di fuggire, ma viene bloccato da una coda sull'autostrada e in preda alla disperazione, pur di non finire in prigione, si uccide buttandosi sotto a un camion. Osman vuole fuggire insieme a Zumrut, convince la donna e si danno appuntamento per giovedì. Poi, con la moglie si reca dalla psicologa della figlia. Ilgaz e Ceylin vengono portati in centrale per essere interrogati e testimoniare in merito all'incidente, Metin è profondamente arrabbiato con entrambi, soprattutto per l'atteggiamento incosciente del figlio. Pars si sente offeso dal comportamento di Ceylin, che non ha avuto fiducia in lui e lo ha scavalcato. Serdar e Cinar incontrano Hatip, che li costringe a lottare fra loro e chiede un risarcimento per la droga rubata e lo smacco subito.

