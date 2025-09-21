Mediaset Infinity logo
LA PUNTATA
22 settembre 2025

Segreti di famiglia 2, la puntata del 22 settembre in streaming

La puntata del 22 settembre di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

La puntata integrale del 22 settembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama del 22 settembre

Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 2
Ilgaz in una scena di Segreti di famiglia 2

Tolga ottiene la lista degli invitati al matrimonio. Ilgaz ed Eren interrogano Ismail. Lui racconta che aveva organizzato la fuga con Farda, ma la prima volta, il giorno prima delle nozze, mentre lei usciva di casa, suo padre e suo fratello l'hanno fermata, picchiandola e ferendole il labbro, allora lui le aveva proposto di scappare il giorno del matrimonio e lei aveva cambiato idea varie volte ma poi aveva deciso di farlo, solo che alla fine non si è presentata sul luogo dell'incontro.

Anil e Goksu comunicano al Ilgaz ed Eren che Ferda è morta per overdose di tranquillanti, che per fare arrivare il corpo in fondo al mare è stata legata a uno pneumatico della stessa marca e dello stesso modello di quello delle tracce trovate sulla scena del crimine e che la ragazza presenta segni di percosse e ha due costole fratturate. Ceylin vede il video del matrimonio e nota che nel filmato c'è Cetin. Ilgaz comunica a Ceylin che Ferda non si è suicidata.

