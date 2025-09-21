Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 23 settembre
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia 2, disponibile da martedì 23 settembre su Mediaset Infinity
Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da martedì 23 settembre in streaming su Mediaset Infinity, Goksu e la scientifica analizzano il locale del matrimonio.
Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.
Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 23 settembre
Mentre Goksu e la scientifica analizzano il locale del matrimonio, un uomo fugge, apparentemente senza motivo, a bordo del furgone di proprietà del locale e viene inseguito da Ilgaz ed Eren che hanno sospetti sul veicolo.
