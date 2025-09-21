Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da martedì 23 settembre in streaming su Mediaset Infinity, Goksu e la scientifica analizzano il locale del matrimonio.

Segreti di famiglia 2 è disponibile con un nuovo episodio pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2, anticipazioni: cosa succede il 23 settembre

llgaz in una scena di Segreti di famiglia 2

Mentre Goksu e la scientifica analizzano il locale del matrimonio, un uomo fugge, apparentemente senza motivo, a bordo del furgone di proprietà del locale e viene inseguito da Ilgaz ed Eren che hanno sospetti sul veicolo.

