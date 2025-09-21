I momenti più importanti degli episodi della serie turca La notte nel cuore andati in onda il 21 settembre su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Negli episodi 52, 53 e 54 della nuova serie turca La notte nel cuore, andati in onda domenica 21 settembre e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Nuh porta Sevilay alla villa di Tahsin e vengono accolti da Melek.

Hikmet ed Esat fanno irruzione nella villa di Tahsin per cercare Sevilay. Non trovando la ragazza, Hikmet decide di rapire Melek.

Tahsin scopre del rapimento e vuole vendicarsi della famiglia Sansalan. Nihayet, con l'aiuto di Bunyamin, libera Melek.

Nuh e Tahsin entrano armati nella villa degli Sansalan insieme ai loro uomini. Davanti a Samet e Hikmet, Tahsin racconta tutta la verità sul suo passato.

Tahsin dichiara i suoi sentimenti per Sumru.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate de La notte nel cuore andate in onda il 21 settembre su Canale 5.

