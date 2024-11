Segreti di famiglia, la puntata del 21 novembre in streaming

Il nuovo episodio della serie turca con Kaan Urgancıoğlu, andato in onda il 21 novembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nella nuova puntata della serie turca Segreti di famiglia con Kaan Urgancıoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz, trasmessa giovedì 21 novembre su Canale 5, Neva va a trovare Engin in carcere, ma al suo arrivo il ragazzo viene trovato privo di sensi nella sua cella e trasportato in ospedale.

Intanto Ceylin raggiunge Seda, ma mentre stanno parlando lei viene avvertita delle condizioni di salute di Engin e insieme le due donne si recano in ospedale.

Segreti di famiglia è in onda su Canale 5 il giovedì in seconda serata e in streaming gratis su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE