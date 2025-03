Segreti di famiglia, la puntata del 21 marzo in streaming

La puntata del 21 marzo di Segreti di famiglia, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis

La puntata integrale del 21 marzo dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama del 21 marzo

Ilgaz porta in udienza il caso della piccola Melike e, con l'aiuto di Ceylin, mette alle strette la mamma naturale, facendo in modo che la psicologa dichiari la malattia della bimba e il destino che la aspetta. In seguito alla notizia, la donna rinuncia alla causa.

Con uno stratagemma Yekta convince Murat ad assumersi la responsabilità della fuga di Engin. L'uomo, spinto dall'amore per Lacin, si dichiara colpevole e viene arrestato. Messo alle strette da Melih, Pars è costretto a scrivere il capo di imputazione e chiede aiuto a Ilgaz.

