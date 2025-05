Segreti di famiglia, la puntata del 16 maggio in streaming

La puntata integrale del 16 maggio dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama del 16 maggio

Pars ed Eren, con Ceylin presente, supervisionano la ricostruzione della dinamica dell'omicidio da parte di Cinar. Cinar sostiene di aver sparato un solo colpo ma sono stati rinvenuti tre bossoli, perciò i colpi esplosi sono stati tre, come confermerà anche l'esame della balistica: se Cinar, come afferma, è svenuto dopo il primo, chi ha sparato gli altri? Ceylin ha una reazione di rabbia nei confronti del procuratore e dell'ispettore, convinta che stiano solo cercando un modo per scagionare Cinar. Tornata a casa, ne parla a Ilgaz che, però, non riesce a sopportare la mancanza di fiducia e la diffidenza della donna che ama. Con molta sofferenza per entrambi, i due decidono di lasciarsi perché non riescono a far funzionare la loro storia nel turbine di eventi che li circonda. Nel frattempo, Yekta minaccia Serdar, credendo che gli stia nascondendo qualcosa. Una scena dal passato rivela la vera dinamica dell'omicidio di Zafer.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE