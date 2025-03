Segreti di famiglia, la puntata del 13 marzo in streaming

Torna in esclusiva su Mediaset Infinity l'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) con nuovi episodi. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, è disponibile dal 3 marzo con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Nel video qui sopra, la puntata integrale del 13 marzo di Segreti di famiglia.

Segreti di famiglia: la trama del 13 marzo

Ilgaz sta per ricevere l'abilitazione come avvocato e chiede a Ceylin di essere presente alla cerimonia. Nonostante sia contraria al fatto che Ilgaz abbia abbandonato la professione di Procuratore, la ragazza lo accontenta. Eren ospita Tugce e riceve la visita di Ozlem, la quale vorrebbe riavere a casa sua figlia. Ma la figlia non ha nessuna intenzione di acconsentire a questa richiesta. Gul scopre da Ziver che la moglie Zumrut aspetta un bambino. La conversazione viene ascoltata anche da Aylin. Tugce vuole partecipare al piano escogitato da Serdar, offrendosi di nascondere la merce finche' non sarà consegnata.

