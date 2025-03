Segreti di famiglia, la puntata del 12 marzo in streaming

Torna in esclusiva su Mediaset Infinity l'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) con nuovi episodi.

La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, è disponibile dal 3 marzo con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, la puntata integrale del 12 marzo di Segreti di famiglia.

Segreti di famiglia: la trama del 12 marzo

Ceylin torna sulla scena del crimine insieme ad Ilgaz e comincia ad avere dei brevi ricordi. Conferma che era presente una terza persona, deducendo sia una donna sia dall'odore dello shampoo e sia per il ricordo dei capelli. Di conseguenza lei e Igaz decidono di rilasciare una nuova dichiarazione a Pars, il quale nel frattempo si trova sulla scena di una sparatoria. Chiederà a Eren, che nel frattempo lo aveva avvisato, di dire a Ceylin che sarà ricevuta la mattina successiva. Eren intanto ha accolto in casa la figlia, scappata dalla casa materna. Ceylin viene a sapere che Ilgaz ha dato le dimissioni da procuratore e vuole assumere la difesa della giovane, tuttavia lei non vuole assolutamente essere responsabile della rovina di Ilgaz e pretende che torni sui suoi passi. Lacin dice a Murat che Yekta sospetta qualcosa, ma pensa di averlo convinto. Yekta nel frattempo è fuori di sé per il rilascio di Ceylin e organizza una campagna mediatica di denigrazione.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE