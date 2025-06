Segreti di famiglia, le puntate dell'11 giugno in streaming

Mercoledì 11 giugno l'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) raddoppia il suo appuntamento: su Mediaset Infinity sarà disponibile l'ultimo episodio della prima stagione e il primo appuntamento della seconda stagione. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, tornerà con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: l'episodio finale della prima stagione

La perquisizione da parte degli agenti allo studio Tilmen da' i suoi frutti: oltre a trovare tutte le prove necessarie per incriminare Yekta per riciclaggio, viene rinvenuto anche il cellulare di Serdar. Esaminandolo, scoprono che contiene lo scambio di messaggi tra Serdar ed Engin, che prova che l'esecutore materiale dell'omicidio di Zafer è proprio Serdar, per il quale viene diramato un mandato d'arresto. Ceylin è molto scossa e turbata all'idea che Serdar abbia ucciso suo padre per soldi, ma anche dalla rinnovata consapevolezza che Engin abbia sempre solo finto di esserle amico. Cinar viene rilasciato dal carcere e torna a casa. Ilgaz decide di partire per un viaggio in solitaria ma Ceylin si fa trovare lungo la strada e parte insieme a lui: i due tornano ufficialmente insieme e, qualche tempo dopo, si sposano con una bellissima cerimonia in spiaggia, circondati da tutti i loro più cari amici. Sei mesi dopo, però, qualcosa sembra sconvolgere di nuovo le loro vite.

Segreti di famiglia: il primo episodio della seconda stagione

A seguito di una segnalazione anonima, Eren e Ilgaz si recano in una villa nel quartiere di Erenkoy e all'interno di un pozzo inutilizzato presente nel giardino, trovano quattro cadaveri e un bambino di circa tredici anni in condizioni critiche.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE