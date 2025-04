Segreti di famiglia, la puntata dell'1 aprile in streaming

La puntata integrale dell'1 aprile dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı) è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia: la trama dell'1 aprile

Senza dire nulla a Ilgaz, Ceylin va a trovare la figlia di Ayla e scopre che Yekta era in qualche modo debitore nei confronti della donna, ma non ne conosce ancora il motivo.

Cinar è sempre più intollerante nei confronti del fratello. Lui e Serdar incontrano Hatip che non accetta i soldi che i ragazzi gli hanno portato e li costringe a lavorare per lui. Ceylin vede Parla per strada con in mano una borsetta costosa e insospettita le fa una scenata quando arriva a casa. La ragazzina si difende raccontando una bugia a cui Ceylin crederà.

Intanto Aylin e Osman vanno all'incontro con la psicologa che consiglia loro di stare molto vicini alla figlia. Questo farà sì che Osman decida di non partire con Zumrut, che si ritroverà da sola alla stazione con la piccola Tilbe ad aspettarlo. Tornando a casa vedrà proprio Osman con la moglie e la figlia, felici.

