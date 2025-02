Segreti di famiglia, dal 3 marzo i nuovi episodi in esclusiva streaming su Mediaset Infinity

Segreti di famiglia (Yargı) torna su Mediaset Infinity. Dal 3 marzo sulla piattaforma sarà disponibile un nuovo episodio ogni giorno, da lunedì a venerdì, gratis e in esclusiva. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, si concentra sulle vicende del rispettato procuratore Ilgaz Kaya, che ha appreso dal padre poliziotto valori come l'onestà e l'onore. La sua vita, però, è destinata a cambiare completamente quando si intreccia con quella di un'avvocata un po' spregiudicata, Ceylin Erguvan, che non sembra fermarsi davanti a nulla pur di arrivare ai suoi obiettivi. Qui sopra è disponibile un riassunto degli episodi precedenti di Segreti di Famiglia.

Segreti di famiglia: le anticipazioni dal 3 marzo

Pars interroga Ceylin, ma la ragazza dice di non ricordare niente di quanto è accaduto la sera prima: ha solo dei flash che le dicono poco e niente. Eren la accompagna in cella, alla Centrale di polizia. Ilgaz le resta accanto e rimane davanti alla cella per tutta la notte: è più che convinto della sua innocenza e ha tutte le intenzioni di dimostrarlo, nonostante gli ostacoli burocratici che Pars mette sulla sua strada. Lacin appare distrutta per la perdita del figlio e se la prende con Yekta, che recandosi da Pars inconterà Ceylin, aggredendola verbalmente. Metin, nel frattempo, ha l'ennesima discussione con Mert.

