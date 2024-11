Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della serie turca Segreti di famiglia, in onda mercoledì 13 novembre su Canale 5

Nella prossima puntata di mercoledì 13 novembre di Segreti di famiglia (Yargı), la serie tv turca di Canale 5 con Kaan Urgancıoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz, Cinar tenta di fuggire all'estero. La nuova puntata di Segreti di famiglia andrà in onda mercoledì 13 novembre alle 14.10 su Canale 5; di seguito le anticipazioni del prossimo episodio della serie.

Segreti di famiglia anticipazioni: cosa succede il 13 novembre

Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) in una scena di Segreti di Famiglia

Engin viene isolato, ma ha ancora la possibilità di comunicare con il suo avvocato, la zia Seda. Cinar desidera fuggire all'estero, ma non sa come uscire dal paese, così contatta Serdar per ottenere un passaporto falso.

