Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da venerdì 11 aprile in streaming su Mediaset Infinity, Ilgaz è nuovamente in carica come procuratore.

Un nuovo episodio di Segreti di famiglia viene pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia anticipazioni: cosa succede l'11 aprile

Ilgaz è di nuovo in carica come procuratore. Dopo essere stati fermati dalla polizia, Cinar e gli altri vengono portati alla centrale per essere interrogati.

Yekta esce di prigione dopo essere stato scagionato dal video di Engin.

