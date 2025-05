Negli episodi dell'ultima settimana de La Promessa, in onda dal 10 al 16 maggio su Rete 4, la duchessa scopre che Vera e Lope sono fidanzati. Teresa sprona Marcelo a impegnarsi sul lavoro ma col passare dei giorni emergono ulteriori difficoltà. Petra si mostra troppo premurosa nei confronti di Santos, e all'improvviso lo scambia per Feliciano. Il comandante Alcaraz comunica a Lorenzo che diversi soldati sono rimati intossicati e che pensa che siano state le marmellate vendute all'esercito. Lorenzo cerca di tener nascosta la notizia ma Alonso lo viene a sapere.

Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

