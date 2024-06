Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della nuova serie turca Segreti di famiglia, in onda domenica 30 giugno su Canale 5

Nella prossima puntata di domenica 30 giugno di Segreti di famiglia (Yargı), la nuova serie tv turca di Canale 5 con Kaan Urgancıoğlu (Emir Kozcuoğlu di Endless Love) e Pinar Deniz, è il giorno dell'udienza in cui si deciderà se Cinar verrà trasferito in carcere in attesa dell'inizio del processo.

Su Mediaset Infinity, tutto quello che c'è da sapere su Segreti di famiglia mentre nel video qui sopra l'anticipazione del prossimo episodio della serie.

Segreti di famiglia: cosa succede il 30 giugno

Ceylin si reca da Ozan seguita da Ilgaz, e insieme faranno una serie di domande al professore e sua moglie. Ceylin sottrae di nascosto una coppia di spazzolini intenzionata a farli analizzare, sebbene Ilgaz non sia affatto d'accordo perché Ceylin ha commesso un reato.

Ceylin convince Eren ad analizzare in via ufficiosa il DNA sugli spazzolini da denti rubati a casa di Ozan, il professore di Inci, e di sua moglie Nurcihan.

La madre di Ceylin non regge di fronte alla realtà, la consapevolezza della morte di Inci la distrugge. Così come il confronto con il dolore suo e dei suoi familiari distrugge Ceylin, che finalmente riesce a piangere di fronte a Ilgaz.

Eren, Ceylin e Ilgaz aspettano i risultati delle analisi del DNA degli spazzolini di Ozan e Nurcihan, che risulteranno positivi: le tracce di tessuto connettivo prelevate dalle unghie e dal corpo di Inci corrispondono ai due coniugi.

Il problema è che la prova è inammissibile, in quanto trafugata, quindi Ilgaz riflette sul fatto che servirebbe almeno una segnalazione per chiedere il fermo dei due, i quali nel frattempo stanno scappando all'estero. Ceylin coglie l'occasione al volo e fa una telefonata anonima alla polizia in cui denuncia Ozan.

Segreti di famiglia va in onda tutte le domeniche su Canale 5 dalle 21.20 ed è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE