Nella prossima puntata di Segreti di famiglia (Yargı), disponibile da martedì 3 giugno in streaming su Mediaset Infinity, il padre di Yesim pare non essere a conoscenza dell'inganno attuato dalla figlia. Un nuovo episodio di Segreti di famiglia viene pubblicato dal lunedì al venerdì in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia anticipazioni: cosa succede il 3 giugno

Ilgaz e Ceylin in una scena di Segreti di famiglia

Ceylin e Ilgaz vanno a parlare con quello che sembrerebbe essere il fidanzato di Yesim, ma scoprono che si tratta di un uomo adulto, sposato, con figli, che usa i social per adescare ragazze molto più giovani.

Sembra che grazie lui Yesim sia riuscita a trafugare il veleno che usa per uccidere. Ma Yesim continua a spaventare Ceylin con la minaccia di una ennesima morte e, a quanto dichiara, il tempo stringe.

Così Ilgaz tenta un'altra mossa: rilasciare Suat e farlo pedinare da un agente. Nel frattempo, Metin fa visita a Cinar in carcere ma il ragazzo lo prega di non andare più a trovarlo.

